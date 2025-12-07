De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas

À Médiouna, l’ancienne décharge, longtemps décriée, entame sa mue: un chantier de réhabilitation est en passe de transformer la «zone noire» en espace de vie.

Dotée d’un budget de 150 millions de dirhams, l’opération de réhabilitation engagée par la ville couvre 50 hectares et affiche déjà un niveau d’avancement très élevé. À terme, le site doit accueillir des espaces verts, des aires de jeux, des terrains de sport et des zones de détente, offrant aux familles un nouveau poumon urbain là où s’étendait, hier encore, une friche insalubre.

Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville, souligne la portée de ce chantier dans une déclaration à notre média: «Nous avions promis aux Casablancais et aux habitants de Médiouna de transformer ce site, qui était une véritable zone noire, en un espace vert accessible à tous.»

Avant même de planter les premiers arbres, les équipes ont dû sécuriser un terrain rendu instable par des années d’accumulation de déchets et de glissements. «Le site présentait des risques d’effondrement. Nous avons donc stabilisé la terre et mis en place des protections pour prévenir tout mouvement», explique Ahmed Afilal. Une étape incontournable pour garantir un parc à la fois sûr, pérenne et accessible.

Lire aussi : Rabat: la décharge d’Oum Azza fait craindre une catastrophe écologique

Les aménagements sont désormais visibles sur le terrain. Des espaces verts s’étendent sur l’ensemble du site, ponctués de zones dédiées aux familles, d’aires de jeux pour enfants et de terrains de proximité. L’objectif est d’offrir aux habitants un cadre sûr pour se détendre, se promener et pratiquer une activité physique.

«Nous avons aménagé des espaces pour les familles, des aires de jeux pour enfants et des terrains de proximité», explique Ahmed Afilal.

Le choix de la végétation a, lui aussi, été pensé pour garantir la réussite des plantations. Enrichie par des résidus organiques, la terre favorise la croissance des arbres et des plantes, limitant le besoin d’un arrosage intensif. «Il ne s’agit pas d’arbres particuliers. La terre végétale que nous avons utilisée facilite la plantation et la croissance des différentes espèces que nous avons plantées», ajoute-t-il.

Lire aussi : Décharge de Médiouna: les anciens propriétaires du terrain remontés contre la ville, Mhidia à la rescousse

Le projet intègre aussi un volet environnemental rigoureux. Les lixiviats, liquides polluants issus des déchets, ont été traités avant l’aménagement, et l’arrosage du parc sera assuré par les eaux traitées de la station de Médiouna, garantissant ainsi un entretien durable tout en respectant les normes écologiques.

Le nouveau parc de Médiouna, aménagé sur l’ancien dépotoir (Said Bouchrit/Le360).