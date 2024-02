Dakhla: la Marine royale porte assistance à 141 candidats à la migration irrégulière

En mission de patrouille maritime, une unité combattante de la Marine Royale a porté assistance en mer, ce dimanche 18 février, à 274 km au sud-ouest de Dakhla, à une embarcation en difficulté avec à son bord 141 migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne, suite à une information parvenue du Centre national de coordination et du sauvetage maritime.

Les 141 personnes (dont 3 femmes et 2 mineurs) qui se trouvaient à bord de la pirogue ont toutes pu être sauvées, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales (FAR), soulignant qu’en raison de conditions météorologiques difficiles, l’opération d’assistance et de sauvetage a duré pas moins de quinze heures.

Les migrants avaient pris la mer, le samedi 10 février, à partir des côtes mauritaniennes et comptaient rejoindre les îles Canaries, précise-t-on de même source. Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d’être acheminées au port de Dakhla et confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage.