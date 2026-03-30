Société

Dakhla: d’intenses soupçons entourent le navire impliqué dans le naufrage d’un bateau de pêche

Une patrouille de la Marine royale.

Un navire de pêche, impliqué dans une collision ayant provoqué le naufrage du bateau côtier « Miss Dakar 2 » au large de Dakhla, causant la mort de cinq marins, a été intercepté par la Marine royale marocaine. . DR

Revue de presseLes membres de l’équipage du navire de pêche, qui était impliqué dans une collision ayant provoqué le naufrage d’un bateau de pêche côtier «Miss Dakar 2» au large de la ville de Dakhla, causant la mort de cinq marins, ont été interpellés et demeurent à la disposition de l’enquête. Ce navire serait impliqué dans des activités de trafic illicite. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 20h25

Les services compétents de la Marine royale marocaine ont intercepté, en l’espace de moins de 48 heures, le navire de pêche qui était impliqué dans une collision ayant provoqué le naufrage d’un bateau de pêche côtier «Miss Dakar 2» au large de la ville de Dakhla, causant la mort de cinq marins.

Juste après la collision, le navire mis en cause avait pris la fuite en direction des côtes espagnoles, où le capitaine a été débarqué dans la ville de Las Palmas pour être remplacé par un autre.

«Ce qui avait mis la puce à l’oreille des services compétents de la Marine royale marocaine», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 31 mars.

D’après les sources du quotidien, le navire impliqué dans la collision aurait tenté d’échapper au contrôle et d’effacer tous les indices liés au crime, mais c’était sans compter sur la vigilance des services de la Marine royale marocaine.

Ces derniers l’avaient repéré et suivi sa trajectoire avant de le surprendre au large de la ville de Tan Tan. Ainsi, indiquent les mêmes sources, «le navire suspect a été arraisonné puis escorté sous haute surveillance vers le port de la ville».

Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie, appuyés par les services de la navigation maritime et la délégation de la pêche maritime, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de la collision ayant provoqué la mort de cinq pêcheurs, précisent les sources du quotidien.

D’après les premiers éléments de l’enquête, poursuit le quotidien, les membres de l’équipage du navire en question n’étaient que six, ce qui est insuffisant pour pratiquer une activité de pêche.

De même, le navire apparaissait et disparaissait dans les radars des services de contrôle compétents. Ce qui laisse supposer, fait remarquer le quotidien, que le bateau serait complice avec d’autres dans des affaires de trafic illicite.

Cette affaire a poussé le Secrétariat d’Etat chargé de la pêche maritime à mettre en place une commission mixte pour coordonner avec les autorités espagnoles au sujet du capitaine qui a été débarqué dans la ville de Las Palmas dans le cadre de l’enquête, en avisant le propriétaire du bateau coulé par la collision en vue de porter plainte et de se constituer partie civile dans cette affaire pour demander la réparation de son préjudice et la récompense des dégâts.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 20h25

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