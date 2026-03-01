Naufrage d’un cargo battant pavillon panaméen au large de Laâyoune: tout l’équipage secouru

Le bâtiment, dénommé Dura Bulk, a sombré après avoir signalé une infiltration d’eau alors qu’il se dirigeait vers le port de Laâyoune. Le navire transportait une cargaison de clinker en vrac, un matériau utilisé dans la fabrication du ciment.

Alertées, les autorités compétentes ont immédiatement déclenché des opérations intensives de recherche et de sauvetage. Celles-ci ont permis de secourir l’ensemble des membres de l’équipage qui se trouvaient à bord. Tous sont de nationalité étrangère.

Selon le ministère, les marins ont été pris en charge et transférés dans de bonnes conditions, sans qu’aucune perte humaine ne soit signalée.

Lire aussi : Port de Casablanca: le trafic maritime toujours suspendu après la chute de 85 conteneurs du navire Ionikos

Le ministère du Transport et de la Logistique indique par ailleurs qu’il coordonne étroitement avec les autorités concernées afin de suivre l’évolution de la situation.

Une enquête sera ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet incident maritime survenu au large des côtes de Laâyoune.

Le Dura Bulk est un cargo polyvalent battant pavillon du Panama, construit en 1973. Long d’environ 88 mètres et doté d’une capacité d’environ 3.000 tonnes de port en lourd, ce navire opère principalement sur la façade atlantique entre les ports du sud du Maroc et l’archipel des Îles Canaries. Selon les dernières données de suivi maritime, il a récemment effectué des escales dans les ports d’Agadir et de Laâyoune.