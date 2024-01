D’Agadir à Tiznit, les pelleteuses toujours à l’œuvre pour libérer le domaine public maritime

Les dispositions légales régissant l’occupation du domaine public maritime sont actuellement mises en œuvre le long du littoral du nord d’Agadir jusqu’aux environs de la ville de Tiznit: «dans la zone côtière d’Imsouane, environ 80 constructions anarchiques et sans autorisation ont été détruites par les autorités locales de la wilaya de la région de Souss-Massa», décrit Al Akhbar de ce jeudi 25 janvier 2024.

Les locataires ont été avertis et avisés, afin qu’ils quittent les lieux avant l’arrivée des bulldozers, chargés de démolir des constructions, des installations bâties dans autorisation.

«L’étape concernant cette zone côtière d’Imsouane a été précédée par la récupération du domaine public maritime dans la plage d’Imourane, relevant de la commune d’Aourir», explique Al Akhbar.

Cette opération de libération du domaine public maritime, qui englobera le littoral atlantique jusqu’aux environs de la ville de Tiznit, concerne aussi les côtes de la plage située dans le village de Tifnit, et celles de la plage de Toual, dans les environs de la commune de Sidi Bibi, dans la province de Chtouka-Aït Baha, expliquent des interlocuteurs interrogés par le quotidien.

L’opération, rappelle Al Akhbar, avait débuté il y a plusieurs mois, suite à des recommandations faites par une commission centrale, qui avait constaté que plusieurs zones côtières le long du littoral d’Agadir étaient occupées par des constructions anarchiques, sans qu’aucune autorisation ne leur ait été décernée.

De plus, plusieurs violations du code de l’urbanisme ont été constatées dans la région. L’objectif des autorités compétentes est de développer et de valoriser ce littoral, pour mieux servir la région et développer son potentiel touristique.