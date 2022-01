© Copyright : DR

En une semaine, entre le 4 et le 10 janvier derniers, 36 écoles publiques et privées ont fermé leurs portes au Maroc après la détection d'un total de 2696 cas positifs au Covid-19. Le ministère de l'Education nationale vient de diffuser son premier bilan épidémiologique hebdomadaire. Résumé.

En une semaine, un total de 36 écoles publiques et privées ont fermé leurs portes au Maroc, indique le premier bilan épidémiologique hebdomadaire du 4 au 10 janvier, diffusé par le ministère de l’Education nationale ce mercredi 12 janvier 2021.

«Lorsque trois cas sont déclarés au sein d’une même classe, nous décidons de suspendre les cours durant 7 jours. Et si jamais plus de 10 cas sont détectés dans des classes différentes, c’est toute l’école qui est fermée pendant une semaine également et les cours se tiennent à distance», précise le département que dirige Chakib Benmoussa, sur les réseaux sociaux.

Ainsi, en une semaine, 2596 cas de contamination ont été signalées dans les écoles placées sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, et en tout, ce sont les élèves de 131 classes qui ne vont plus en cours, ceux-ci ayant été suspendus.

Le bulletin épidémiologique du ministère, une infographie claire reprenant la carte du Maroc, signale aussi qu’entre le 4 et le 10 janvier, 17 établissements scolaires relevant des missions étrangères au Maroc ont été fermées, et ont basculé vers un enseignement à distance

Le ministère de l’Education nationale s'est engagé à publier, chaque semaine, un bulletin hebdomadaire de suivi de la situation épidémiologique dans les écoles, dans le contexte actuel, marqué par une très rapide propagation du Covid-19, à cause du variant Omicron.