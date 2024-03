Coupures d’eau à Marrakech: les explications de la RADEEMA

À Marrakech, une installation de production d’eau potable relevant de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a été sujette à quelques perturbations, selon un communiqué de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de la ville (RADEEMA).

L’impact s’est fait sentir dans l’ensemble de la ville, avec des perturbations allant de la baisse du débit à des coupures totales dans certains quartiers. Ce désagrément trouve son origine à environ 50 km de Marrakech, au douar Zemrane, où une conduite pour l’approvisionnement en eau potable a subi des dommages conséquents, fait savoir la régie.

En réponse à cette urgence, RADEEMA a mobilisé ses ressources humaines et matérielles. Les équipes techniques et les ingénieurs de la régie travaillent d’arrache-pied, dans une course contre la montre, pour réparer la conduite endommagée et assurer le retour à un approvisionnement normal et sécurisé en eau potable, dans les plus brefs délais, assure-t-on.