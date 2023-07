Côtes de Tanger: la gendarmerie traque les trafiquants en tous genres

Le commandement régional de la gendarmerie royale de Tanger a mis en état d’alerte ses éléments, en vue de multiplier les rondes de routine et de renforcer les services de surveillance sur l’axe allant des côtes de Tanger jusqu’à la plage de Belyounech.

Ces dispositions ont été prises à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale dans la région, afin de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine et les trafics en tous genres.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui relaie cette information ce jeudi 13 juillet, «les services de la gendarmerie royale recourent également à la photographie aérienne et à la surveillance par drones en coordination avec les autres intervenants, dont les services des Forces armées royales (FAR)». Le but, soulignent les mêmes sources, est de «serrer la vis aux trafiquants de drogue et le phénomène de l’immigration clandestine».

Les mesures de contrôle prises dans ce cadre, poursuit le quotidien, ciblent également des véhicules tout-terrain, notamment les voitures 4x4, surtout après la saisie dernièrement de plusieurs engins de ce genre chez des trafiquants de la mafia de la drogue qui s’active dans le trafic international de stupéfiants.

De même, ajoute le quotidien, des barrages judiciaires et administratifs et d’autres points de contrôle ont été renforcés sur plusieurs axes dans la région.

Ces mesures de contrôle et de surveillance instaurées par les différents intervenants ont été appréciées par les estivants dans toutes les plages désormais ouvertes la nuit sur les côtes de la capitale du Détroit, indiquent enfin les sources du quotidien.