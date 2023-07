Arts plastiques: Tahar Ben Jelloun dévoile son «Éclat de lumière» le 15 juillet à Tanger

Samedi 15 juillet à Tanger, Tahar Ben Jelloun remisera sa casquette d’écrivain pour arborer celle d’artiste peintre, à l’occasion du vernissage de son exposition intitulée «Éclat de lumière», à la galerie Delacroix de l’Institut français de Tanger.

Organisé en partenariat avec la galerie Tindouf, l’évènement, qui se tiendra jusqu’au 15 septembre, proposera aux visiteurs une immersion dans l’univers pictural de Tahar Ben Jelloun, via une sélection de ses créations les plus récentes, entre dessins et peintures.

Pour donner naissance à ses oeuvres, l’écrivain a puisé son inspiration dans ses souvenirs d’enfance, à travers les motifs des tapis traditionnels, les mosaïques des vitraux et les figures esthétiques de l’artisanat marocain. Les couleurs, évocation de la joie, ont également une place vitale dans ses créations, dans le dessein d’exprimer une vision poétique des émotions par les formes, les lignes et les nuances, plutôt que par les mots.