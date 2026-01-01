Corruption: le numéro vert fait tomber le président d’une commune rurale à Chichaoua

Le président de la commune d’Anfifa, dans la province de Chichaoua, a été interpellé en flagrant délit de corruption. DR

Sur réquisition du parquet, les éléments de la Gendarmerie royale ont appréhendé, mardi dernier à Marrakech, le président de la commune d’Anfifa (province de Chichaoua). L’élu, également fonctionnaire à la commune de Kozmat et affilié au PAM, a été pris en flagrant délit de corruption.

«L’enquête a été déclenchée à la suite d’une notification adressée via le numéro vert dédié», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 2 janvier. Un plaignant dénonçait un chantage monétaire en échange de l’obtention d’une autorisation de raccordement au réseau électrique. Orienté vers le parquet territorialement compétent, il a consigné sa déclaration. Les enquêteurs ont alors enregistré les numéros de série des billets réclamés avant de tendre un piège.

«Le suspect, identifié comme le président du conseil communal d’Anfifa, a été arrêté au moment présumé de la transaction. À l’issue de son interpellation, les gendarmes ont procédé à la saisie de la somme d’argent litigieuse et du téléphone portable de l’intéressé, avant de le transférer au siège de la Gendarmerie pour audition», note Al Akhbar.

Après avoir recueilli les versions du plaignant, qui a confirmé les faits de chantage, et de l’accusé, le représentant du parquet près le tribunal de première instance d’Imintanout a décidé de poursuivre le mis en cause et de le placer sous mandat de dépôt à la prison locale. Cette mesure de détention provisoire intervient dans l’attente des résultats approfondis de l’enquête, qui devront préciser les circonstances et la responsabilité exacte de l’élu dans cette affaire.