Vidéo2022 a été une année charnière pour la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). En un an, le nombre d'assurés est passé de 7,8 millions à plus de 23,2 millions, a annoncé mardi le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à la Chambre des conseillers.

Dans son intervention devant les conseillers, ce mardi 10 janvier 2023, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a annoncé qu’en l’espace d’une année, l’effectif global des assurés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est passé de 7,8 millions à plus de 23,2 millions, notamment grâce à l’affiliation de 3,68 millions de travailleurs non salariés et leur ayant-droits et de 9,4 millions de bénéficiaires de l’AMO Tadamon.

Le nombre de dossiers de remboursement relatifs à l'assurance maladie obligatoire (AMO) déposés par les travailleurs non salariés s'est élevé à 642.700 en 2022, a ajouté le chef du gouvernement, tout en soulignant que le nombre de dossiers de remboursement déposés par les bénéficiaires de l'AMO Tadamon rien que pour le seul mois de décembre a dépassé 53.400.

De plus, le gouvernement a procédé à l'augmentation progressive du budget de la santé dans les premières et deuxièmes années de son mandat. Celui-ci s'élevait à 23,55 milliards de dirhams en 2022 (+3,74 milliards de dirhams par rapport à 2021). Ce budget s’est vu renforcé à 28 milliards de dirhams en 2023.

Akhannouch a, par ailleurs, signalé que près de 9,5 milliards de dirhams ont été alloués à l’accompagnement de 4 millions de familles qui bénéficieront des services de l'AMO Tadamon pour assurer leur accès aux établissements hospitaliers, à l'instar du reste des bénéficiaires de la couverture maladie obligatoire.

Pour mieux accompagner la mise en œuvre du chantier de la couverture médicale et sociale au Maroc, la CNSS s'est mobilisée pour procéder aux révisions nécessaires de ses différentes structures administratives et moderniser le schéma de ses interventions, en tant qu'organe intermédiaire chargé de recevoir les dossiers des nouveaux adhérents, et d’accompagner l’ensemble des étapes principales de ce nouveau chantier.

Les ressources humaines de la CNSS ont été ainsi renforcées à travers 1.400 recrutements au cours de la dernière année. En outre, un centre de traitement des dossiers des travailleurs non salariés a été créé et des partenariats ont été conclus avec les institutions de proximité et de médiation qui assureront les missions d'identification des catégories de travailleurs non salariés et de transfert de leurs données personnelles à la CNSS, a rappelé le chef du gouvernement.

Dans la même veine, 47 nouvelles agences de proximité, 45 agences mobiles, 8.000 centres de communication pour enregistrer les nouveaux travailleurs non salariés, 2.000 points de contact pour recevoir les dossiers de l'AMO et 4.000 agences de proximité dédiées au paiement des droits d’adhésion ont été créés.