Chômage: ce que disent réellement les chiffres

«Le taux de chômage est passé de 11.8% en 2022 à 13% en 2023. En une année, le nombre de chômeurs a augmenté de 138.000, s’élevant à 1.580.000 personnes en recherche d’emploi». Autant dire que l’économie nationale continue de perdre des emplois.

C’est du moins le message véhiculé par les statistiques rendues publiques en février par le Haut-commissariat au plan (HCP), rapporte l’hebdomadaire la Vie Eco dans sa dernière livraison.

Autrement dit, fait remarquer l’hebdomadaire, d’après cette lecture des chiffres et leur interprétation, «le gouvernement ne crée pas assez d’emplois. Pire encore, l’Exécutif en détruit».

Or, poursuit la même source, «le gouvernement donne une autre version de la situation du secteur de l’emploi dans le pays». Dans ce sens, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, explique qu’au Maroc, le nombre de demandeurs d’emploi et de personnes embauchées ne sont pas définis et déterminés exactement.

«On se base sur une enquête de terrain trimestrielle», a fait remarquer le ministre. Et de souligner que «le chiffre le plus significatif, le plus réel aussi, c’est le nombre de personnes inscrites à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)».

Ces chiffres, précise le ministre qui s’est référé aux dynamiques du marché du travail, font état en 2023 de quatre millions de salariés déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, soit 316.000 personnes de plus qu’en 2022. Le chiffre reste inédit, souligne le ministre, puisque «le Maroc n’a jamais dépassé 120.000 à 130.000 personnes de plus les années précédentes».