VidéoLe conseil d’administration de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab a tenu hier, vendredi 30 décembre 2022, sa session ordinaire durant laquelle il a approuvé son budget au titre de l’année 2022 et son programme d’action pour 2023.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a mis en avant l’importance de la mise en œuvre de la «Feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous», soulignant que le modèle escompté propose des solutions et des mesures concrètes pour améliorer la qualité de l’école publique.

En marge de ce conseil d’administration, Chakib Benmoussa s'est rendu dans deux établissements d’enseignement scolaire à Dakhla. Il était accompagné notamment du secrétaire général de la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Ismail Haikal, et du directeur de cette AREF, Mohamed Faouzi. Il a ainsi pris connaissance des dépendances de ces établissements, de leurs composantes éducatives, des données, des indicateurs et des statistiques les concernant.

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont visité l'école primaire Abdelkrim El Khattabi à Hay El Salam, où ils ont été informés du projet d'accompagnement pédagogique basé sur l'approche d'enseignement Teaching at the right level (TARL), ainsi que de l'expérience de l'enseignement primaire initiée en partenariat avec des associations de la société civile.

Dans le quartier Al-Wahda, Chakib Benmoussa et la délégation se sont rendus au lycée collégial Ibn Toufail, où ils se sont enquis des activités du sport scolaire et des ateliers des clubs éducatifs.

Le ministre a précisé que cette visite a montré que l'esprit de mobilisation qui règne dans cet établissement peut développer un ensemble d'activités parallèles qui participeraient à l’épanouissement des élèves.

Faisant savoir que le ministère de tutelle œuvre à surmonter toutes les contraintes dont souffrent les établissements d'enseignement scolaire, notamment la surpopulation, Chakib Benmoussa a noté que des efforts considérables sont déployés pour doter ces établissements d’espaces d’épanouissement pour accomplir leur mission.

S’agissant du projet d'accompagnement pédagogique basé sur l'approche d'enseignement Teaching at the right level (TARL), le ministre a indiqué que ce projet a un impact important sur les élèves qui souffrent de difficultés d’apprentissage, estimant que cet accompagnement scolaire contribuerait à améliorer le processus éducatif.