Casablanca: voici où en sont les travaux de réhabilitation du boulevard Chefchaouni

Le boulevard Chefchaouni, long de 2.700 mètres, constitue l’une des artères vitales du quartier Aïn Sebaâ, à Casablanca. Sa réhabilitation s’inscrit dans un vaste plan d’aménagement urbain porté par le Conseil de la ville, en coordination avec la région Casablanca-Settat, la préfecture de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et la wilaya, indique, dans une déclaration pour Le360, Karim Glaibi, vice-président de l’arrondissement de Aïn Sebaâ chargé des travaux.

Selon le responsable, la réhabilitation du boulevard est aujourd’hui bien avancée. «Les infrastructures ont été modernisées et l’essentiel des interventions est terminé. Il ne reste plus que la pose de l’asphalte. On peut considérer qu’environ 80% du projet est d’ores et déjà achevé», détaille-t-il.

Le chantier, doté d’un budget de 30 millions de dirhams, s’est déroulé en deux phases. La première a concerné le tronçon reliant le rond-point Mimosas à la zone industrielle, tandis que la seconde s’est étendue du même rond-point jusqu’à la route de Rabat, précise le vice-président de l’arrondissement de Aïn Sebaâ.

Avec un taux d’achèvement de 80 %, la fin des travaux de réhabilitation du boulevard Chefchaouni est imminente. (S.Bouchrit/Le360)