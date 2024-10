Casablanca: voici les causes des embouteillages sans fin au carrefour Bachkou

Très fréquenté par les automobilistes casablancais, le rond-point Bachkou est l’une des principales portes d’entrée de la ville à partir de l’autoroute urbaine, menant vers le centre-ville via le boulevard Abdelmoumen et le boulevard Ghandi. Cette intersection assure également la jonction entre plusieurs grandes artères de la ville, notamment le boulevard de La Mecque, le boulevard Hachmi El Filali (ex-Taddart) et le boulevard Modibo Keïta.

Réaménagé dans le cadre d’un vaste projet mené en mai dernier, à l’initiative de la commune de Casablanca, le carrefour giratoire de Bachkou est à nouveau concerné par un chantier, cette fois-ci au niveau de la voie reliant Modibo Keïta au centre-ville. Celle-ci a été fermée à la circulation depuis plusieurs jours, provoquant d’importants bouchons.

Le nouveau chantier porte sur la stabilisation du talus bordant la route, afin de remédier au problème d’altération des falaises. «Un risque imminent de glissement de terrain a été identifié, pesant sur les fondations des villas surplombant la voie», explique une source à la commune de Casablanca.

Le chantier a été confié à la société Solsif Maroc, spécialisée dans les fondations et les technologies du sol, mandatée par la Société de développement local Casa Baïa. «Les travaux ont été réalisés en un temps record», assure notre interlocuteur, ajoutant que le projet sera livré vers la fin de cette semaine.

Cela dit, même si le chantier sera achevé ce dimanche 27 octobre, la circulation dans la zone restera encore perturbée pendant quelques semaines. Les grues et les collaborateurs de Solfis Maroc vont se déplacer de l’autre côté du rond-point, afin d’enchaîner cette fois-ci avec les travaux de stabilisation du talus surplombant la voie du tramway. Autant dire que les automobilistes vont devoir encore faire preuve de patience…

Perturbation du trafic au carrefour Bachkou. (K.Essalak/Le360)