Casablanca: un réseau de prostitution démantelé, 13 personnes arrêtées

Un réseau de proxénétisme vient d’être démantelé à Casablanca, dans la zone de Tamaris, sur la côte atlantique. C’est le résultat d’une opération menée par la brigade mobile de la Gendarmerie royale de 2 Mars, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 25 et 26 novembre. Des gadgets sexuels ont été saisis, entre autres, après une perquisition dans un lieu aménagé pour la prostitution.

D’après des sources proches de l’enquête, citées par le quotidien, les éléments de la gendarmerie ont interpellé 13 personnes, 7 hommes et 6 jeunes filles, âgés de 22 à 60 ans, à Tamaris, au domicile de la tête du réseau, un homme d’une soixantaine d’années.

La perquisition s’est faite sur ordre et sous la supervision du procureur du Roi. Les mis en cause ont été surpris en flagrant délit et dans un état d’ivresse avancé. L’interpellation de ces personnes a conduit au démantèlement d’un réseau de prostitution plus vaste, souligne le quotidien, dont le centre était le domicile du chef du réseau.

Manifestement, le tenancier et ses clients n’ont pas été suffisamment discrets pour ne pas se faire prendre. D’après le quotidien, l’activité de cette maison, pourtant éloignée du centre-ville, a fini par attirer l’attention. Et plus particulièrement celle de la brigade de la gendarmerie.

Cette dernière, après avoir mobilisé plusieurs éléments pour une opération d’observation, a saisi le Parquet et obtenu l’autorisation d’intervenir. L’intervention a eu lieu effectivement très tôt dans la matinée.

Après leur arrestation, les mis en cause ont été interrogés pour délimiter l’étendue du réseau. Pour l’heure, conclut le quotidien, les 13 individus ont été mis en détention préventive, en attendant la clôture de l’enquête qui se poursuit actuellement sous la supervision du Parquet compétent.