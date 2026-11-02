Casablanca: un motard de 18 ans interpellé pour rodéo urbain et outrage à la police

Les investigations menées sur le terrain ont rapidement permis d’identifier le jeune homme et de procéder à son arrestation. La moto a été saisie et placée à la fourrière municipale.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé hier dimanche 1er novembre, un jeune homme âgé de 18 ans soupçonné d’avoir effectué un rodéo urbain sur la voie publique, mettant en danger la sécurité des citoyens et des usagers de la route. Les faits sont aggravés par un refus d’obtempérer et l’outrage à des fonctionnaires de police.

L’affaire a éclaté lorsque les services de police ont surpris le suspect au guidon d’une moto en train d’exécuter des manœuvres périlleuses en plein centre-ville. Au lieu de se soumettre aux sommations des agents, le conducteur a pris la fuite et risquait de provoquer un accident grave. Durant la poursuite, l’individu et sa passagère se sont également rendus coupables d’injures envers les forces de l’ordre en leur adressant des gestes obscènes.

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Les investigations menées sur le terrain ont rapidement permis d’identifier le jeune homme et de procéder à son arrestation. La moto a été saisie et placée à la fourrière municipale.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire. Les opérations de recherche se poursuivent activement pour identifier et interpeller sa complice.