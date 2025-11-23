Casablanca. Quatre suspects arrêtés pour vandalisme et port d’arme blanche

La police de Casablanca est intervenue hier samedi 23 novembre après avoir été alertée d’un différend entre un groupe d’individus et un gardien de nuit, qui a dégénéré. Des voitures stationnées dans la rue ont été vandalisées.

Les enquêtes et investigations menées par les forces de l’ordre ont permis d’identifier les suspects. Ces derniers ont été placés en garde à vue et restent à la disposition de l’enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet compétent.

L’objectif est de clarifier toutes les circonstances, motivations et ramifications de cette affaire.