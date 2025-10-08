Jusqu’à 10 ans de prison pour les personnes impliquées dans des actes de vandalisme

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel d’Agadir a condamné, mardi, à une peine de dix ans de réclusion criminelle un individu impliqué dans des actes de vandalisme, d’incendies et de violence à l’encontre des forces de l’ordre, en plus de faits de rébellion et d’entrave à la circulation.

«Cet individu était poursuivi en état de détention en compagnie d’autres personnes pour leur implication dans des actes de violence et de vandalisme lors des dernières protestations à Inzegane, Lqliâa et dans d’autres localités de la région», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 9 octobre.

Les mis en cause, répartis lors de leur procès séparément dans deux salles d’audience, sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment leur implication, en groupe ou en bande organisée, dans des actes de violence et de vandalisme, d’incendies, de destruction de services publics, de biens privés et l’usage de la force.

D’après les sources du quotidien, chaque accusé est poursuivi en ce qui le concerne dans le lot des accusations lors de ces procès, dont certains ont été reportés jusqu’à mardi prochain.

Dans le sillage des mêmes protestations, poursuit le quotidien, les tribunaux de première instance de Bouarfa et de Berkane ont rendu des verdicts allant de l’acquittement pour trois mineurs à deux ans de prison ferme pour deux adultes, en passant par une réclusion criminelle de 18 mois à l’encontre d’un autre individu.

À Marrakech, font savoir les sources du quotidien, les procès d’un nombre d’accusés, dont la majorité sont des mineurs, se poursuivent au tribunal de première instance, alors que la Cour d’appel de la même ville examine l’affaire d’autres personnes dont les faits ont été qualifiés de crimes.