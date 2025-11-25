Casablanca: opération coup de poing contre les entrepôts clandestins

Les banlieues de Casablanca sont actuellement concernées par une vaste opération de restauration de l’ordre urbain, visant à clore un chapitre marqué par des décennies de désorganisation. Sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur, des directives fermes ont été émises aux représentants de l’autorité locale pour superviser et contrôler strictement les opérations de construction, en particulier celles concernant les entrepôts qui ont grignoté de vastes étendues agricoles.

Cette campagne cible dans un premier temps 150 entrepôts, identifiés par les commissions de contrôle comme dépourvus des autorisations requises ou ayant dénaturé l’activité pour laquelle ils avaient été agréés, rapporte Al Ahdath Al Maghribia en date du 26 novembre. L’action, d’une rigueur affirmée, n’épargnerait pas certains parlementaires et élus locaux suspectés d’avoir facilité la transformation frauduleuse de terrains agricoles en zones industrielles et de stockage. En conséquence, des dizaines de constructions illégales situées dans les communes de Ouled Azzouz, Dar Bouazza, Ouled Salah et Bouskoura seront démolies.

Ces infractions dépassent largement la simple violation du droit de l’urbanisme. Les rapports officiels soulignent des ramifications dans les domaines économique et social: certains de ces sites seraient le siège d’évasion fiscale et auraient eu recours à de la main-d’œuvre exploitée dans des conditions contraires à la dignité humaine, en violation flagrante du code du travail et des normes de sécurité.

Cette offensive s’inscrit dans un plan global destiné à faire cesser les constructions illégales, particulièrement dans les zones sous forte pression foncière. Ces dernières sont exploitées clandestinement pour y ériger des dizaines d’entrepôts, destinés au stockage de denrées alimentaires, de produits chimiques ou de pièces automobiles. D’autres sont loués à des unités de production informelle fabriquant, hors de tout cadre légal, des caisses en plastique, des produits d’entretien ou du textile.

Parallèlement, dans la province de Nouaceur, les autorités ont lancé une action ciblée contre les entrepôts de matériaux de construction, y compris ceux gérés par des personnalités influentes de la région de Bouskoura, note Al Ahdath Al Maghribia. L’enquête révèle la prolifération d’ateliers de fabrication clandestins qui, opérant dans l’illégalité, approvisionnaient même des chantiers de logements sociaux avec des matériaux non conformes aux normes du BTP. Ces pratiques sont une menace directe pour l’intégrité des constructions, susceptibles d’être à l’origine de graves désordres structurels.