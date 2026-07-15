Casablanca: le parquet ordonne la remise en liberté de Ali Lmrabet après son audition

Selon la même source, cette décision intervient après la consultation et l’étude de l’ensemble des pièces de la procédure, ainsi que l’achèvement des investigations préliminaires et la réalisation des expertises techniques nécessaires. Le mis en cause a été présenté ce mercredi devant le ministère public, où il a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le communiqué précise que l’intéressé a bénéficié de toutes les garanties prévues par la loi, notamment son droit à un examen médical.

À l’issue de cette procédure, le parquet a ordonné sa remise en liberté, tout en décidant de poursuivre les investigations et d’engager des expertises techniques complémentaires. Les objets saisis en sa possession - deux ordinateurs, une clé de stockage et un téléphone- lui ont également été restitués.

Le procureur du Roi conclut que les suites judiciaires appropriées seront déterminées à l’issue de l’enquête en cours.