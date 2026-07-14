L’interpellation de Ali Lmrabet expliquée par le procureur du Roi

Suite aux informations véhiculées sur certains réseaux sociaux au sujet de l’interpellation du youtubeur Ai Lmrabet, le procureur du Roi près le Tribunal correctionnel de Casablanca a annoncé que l’intéressé a été arrêté à l’aéroport de Tanger sur la base de plusieurs avis de recherche précédemment émis à son encontre, pour son implication présumée dans la commission d’actes incriminés par la loi et ce, sur fond de publication par le mis en cause d’une série de contenus numériques comportant des propos diffamatoires et injurieux à l’encontre des personnes et des institutions, et outrageux à l’égard d’instances régies par la loi.

Dans un communiqué, le procureur du Roi près le Tribunal correctionnel de Casablanca a indiqué que sur instructions de ce Parquet, l’intéressé a été transféré au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, en tant que brigade en charge de l’enquête.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet, afin de l’auditionner au sujet des faits qui lui sont reprochés et ce, dans le plein respect de l’ensemble des garanties procédurales que lui accorde la loi et de la présomption d’innocence, souligne la même source. L’intéressé sera déféré devant ce même Parquet dès l’achèvement de l’enquête afin d’établir les effets juridiques qui s’imposent, conclut le communiqué.