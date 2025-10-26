Casablanca: des dizaines de commerces détruits dans l’incendie d’une galerie commerçante à Derb Sultan

Le drame a été évité de justesse. Samedi soir, un incendie s’est déclaré dans la galerie Ben Slimane d’Al Hafari, située dans le marché Garage Allal à Derb Sultan. «À 20h30, un magasin appartenant à un vendeur d’épices a pris feu. C’est de là que l’incendie de la galerie s’est déclenché. Ensuite, des bonbonnes de gaz ont explosé. C’était la catastrophe. Il y a une quarantaine de magasins ici, ils ont tous été touchés et ont perdu tous leurs biens», raconte un commerçant.

Selon un autre vendeur, un court-circuit serait à l’origine du sinistre, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée par les autorités. «L’incendie s’est déclaré aux environs de 20h30 ou 21h, au moment où nous étions en train de ramasser nos marchandises et de fermer. Dans cette galerie, on vend toutes sortes de produits: fruits secs, épices, articles pour les cérémonies traditionnelles…», confie un autre commerçant.

Les équipes de la Protection civile sont intervenues en un temps record pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux. La police et les autorités locales ont, quant à elles, bouclé le périmètre afin que le feu ne se propage pas aux maisons.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie, tandis qu’un dispositif de prévention et de sensibilisation des commerçants est attendu dans les prochains jours pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

حريق مهول بقيسارية "الحفاري" الشهيرة بالدار البيضاء