Casablanca: c’est l’hémorragie parmi les cadres de la commune

Les départs à la retraite, les départs volontaires ou les démissions paralyseraient l’administration du conseil de la ville de Casablanca. En plus de ceux qui partent après avoir atteint la limite d’âge, la cadence des départs s’est accélérée ces derniers temps.

D’après les sources du quotidien Assabah qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end, «une ancienne directrice du conseil de la ville a déposé sa demande de départ volontaire après toute une série d’exclusions et d’entraves dans sa mission».

Dans le lot, poursuit le quotidien, «une autre fonctionnaire a définitivement jeté l’éponge pour aller voir sous d’autres cieux, alors qu’une autre, qui avait déjà assumé des responsabilités dans l’organigramme de la commune, a déposé sa demande pour bénéficier d’une retraite anticipée».

De même, plusieurs autres fonctionnaires et cadres préfèrent ne plus s’afficher, en se limitant au strict minimum. Cet état de fait, expliquent les sources du quotidien, serait provoqué par la nouvelle politique de gestion des ressources humaines qui serait basée essentiellement sur des alliances et non des compétences.

Cette hémorragie de départs impacterait le fonctionnement de la commune urbaine de Casablanca, qui ne compte que 10.200 fonctionnaires. De plus, fait savoir le quotidien, «la plupart de ces fonctionnaires sont aujourd’hui à la veille de leur retraite et plusieurs autres ne sont ni formés ni encadrés et demeurent pratiquement au chômage».

Cette problématique, poursuit le quotidien, est soulevée à l’occasion de la préparation, de l’examen et de l’approbation des budgets du conseil de la ville, mais aucun suivi n’est assuré pour mettre en place des politiques pour résoudre définitivement le problème.

C’est ainsi que «l’effectif du personnel de la commune urbaine de Casablanca est passé de 14.452 fonctionnaires en 2015 à 10.599 en 2021 et à moins de 10.200 en 2022», indiquent les mêmes sources. Et de préciser que «plus de 81.85% de cet effectif est âgé de 50 à 62 ans, alors que la catégorie âgée de moins de 35 ans ne représente que 0.10%».