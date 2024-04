Casablanca: arrestation d’un jeune accusé d’avoir violé sa tante handicapée

Un jeune âgé de 28 ans a été surpris, mardi dernier, par son grand-père, en flagrant délit de viol de sa tante, atteinte de cécité et de surdité.

En demandant des explications à sa fille, le grand-père n’aurait pas cru ce qu’il entendait. «La victime a tout déballé, expliquant que son neveu la violait depuis plus de cinq ans, et précisant que chaque fois qu’elle le repoussait, il la menaçait de dévoiler des vidéos de scènes compromettantes dans lesquelles il l’aurait filmée», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 6 et 7 avril.

Éberlué, le grand-père a immédiatement alerté les membres de la famille dans la commune de Lahraouyine, dans la banlieue de Casablanca, avant de porter plainte à la gendarmerie royale. «La gendarmerie royale a immédiatement réagi, en tendant un piège au jeune qui avait pris la poudre d’escampette», indique le quotidien.

«Auditionnée, la victime a déclaré aux enquêteurs que son neveu avait mis à profit ses handicaps pour abuser d’elle», précisent les sources du quotidien.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sur la supervision du parquet général compétent. Le procès démarrera après l’achèvement de cette enquête.