CAN 2025: un influenceur algérien arrêté pour «atteinte aux bonnes mœurs»

L’influenceur algérien Raouf Belkacemi a été interpellé après avoir diffusé une vidéo le montrant en train d’uriner en public dans les tribunes du stade Moulay El Hassan.

Revue de presseL’influenceur algérien Raouf Belkacemi a été arrêté après s’être filmé en train d’uriner publiquement à l’intérieur d’un stade à Rabat. L’incident, survenu en marge de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, a provoqué une vive indignation. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 18h30

Les réseaux sociaux ont été secoués par un scandale moral, dont le protagoniste est le célèbre influenceur algérien Raouf Belkacemi. Ce dernier s’est retrouvé entre les mains de la police mercredi, suite à la diffusion d’une vidéo choquante, le montrant en train de commettre un acte indécent, dans les gradins du stade Prince Moulay El Hassan, à Rabat, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce vendredi 9 janvier.

Raouf Belkacemi, qui compte plus 1,4 million d’abonnés sur Instagram, a suscité une vive colère parmi les supporters et les internautes, après s’être filmé en train d’uriner, publiquement, à l’intérieur du stade.

Les faits se sont déroulés lors du match entre la sélection algérienne et la République démocratique du Congo, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations «Maroc 2025». Ce comportement, inacceptable, représente, selon le principal chef d’accusation qui peut lui être reproché, une «atteinte aux bonnes mœurs», ainsi qu’un manque de respect envers le lieu où il se trouvait, et les spectateurs présents.

Al Ahdath Al Maghribia précise que les éléments de la police judiciaire de Casablanca ont réussi à localiser l’influenceur, et à procéder à son arrestation. Raouf Belkacemi a été placé en garde à vue, en attendant la poursuite de l’enquête, et sa présentation devant la justice, pour le chef d’accusation précité, ainsi que celui d’«atteinte à l’ordre public».

Cet incident vient relancer le débat sur certains comportements d’incivisme, observés chez une minorité de joueurs, et des supporters algériens lors de cette Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc. Si la grande majorité a fait preuve de respect et d’esprit sportif, des actes ont terni l’image de la compétition et porté atteinte aux valeurs de fraternité et de fair-play que le football africain est censé promouvoir.

Rappelons, à titre d’exemple, qu’une polémique a également éclaté à la suite du même match opposant l’Algérie à la République démocratique du Congo, impliquant le joueur algérien Mohamed Amoura. Après la rencontre, ce dernier s’est méchamment moqué d’un célèbre supporter congolais, surnommé «Lumumba», en référence à Patrice Lumumba, figure historique de l’indépendance de la RDC. Ce geste, déplacé, est une atteinte à la symbolique que représente cette figure pour les Congolais. Face à la polémique, le joueur a présenté des excuses publiques, affirmant ne pas avoir mesuré la portée de son geste. Mais le mal était déjà fait.

Ces différents épisodes rappellent que l’incivisme ne se limite pas aux tribunes, mais peut également émaner des footballeurs eux-mêmes. Ils soulignent l’importance d’une responsabilité collective, tant pour les supporters que pour les joueurs et les personnalités publiques, afin de préserver l’image du football africain, comme un espace de respect, de partage et de célébration entre les peuples.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 18h30
#CAN 2025#civisme#Toilettes publiques

