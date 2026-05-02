Société

Boulemane: un jeune passionné de parapente perd la vie lors d’une session de vol libre

Un parapente.

Un parapentiste en plein vol. (Photo d'illustration).

Un jeune passionné de parapente a trouvé la mort vendredi 1er mai à Tichoukt, dans la province de Boulemane, lors d’une session de vol libre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident, tandis que les activités de parapente ont été suspendues sur le site.

Par Youssra Jaoual
Le 02/05/2026 à 18h15

Un accident tragique a coûté la vie à un jeune homme, vendredi 1er mai, en début d’après-midi, alors qu’il participait à une session de parapente à Tichoukt, dans la province de Boulemane. La victime, originaire de la ville de Missour, était bien connue des amateurs de sports aériens de la région pour sa passion pour ce sport.

Selon les premiers éléments d’informations disponibles, le jeune homme avait déjà effectué un vol sans encombre, atterrissant dans des conditions normales, comme il en avait l’habitude sur ce site réservé aux activités de vol libre. C’est après cette séance, alors qu’il aidait au sol un nouveau groupe de pilotes à s’élancer, que le drame s’est produit.

En effet, au cours d’une manœuvre de routine, la main de la victime s’est accidentellement prise dans un élément de l’équipement de vol. Ce dernier a alors brutalement pris son élan, soulevant le jeune homme avant qu’il ne perde l’équilibre. Emporté sur quelques mètres, il a lâché prise et chuté lourdement. Il est décédé peu après des suites de ses blessures.

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer avec précision les causes exactes du drame. Dans l’attente des conclusions, les vols ont été suspendus sur le site de Tichoukt.

Par Youssra Jaoual
Le 02/05/2026 à 18h15
#Boulemane#drame#Accident#parapente#Vol libre

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