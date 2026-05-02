Boulemane: un jeune passionné de parapente perd la vie lors d’une session de vol libre

Un accident tragique a coûté la vie à un jeune homme, vendredi 1er mai, en début d’après-midi, alors qu’il participait à une session de parapente à Tichoukt, dans la province de Boulemane. La victime, originaire de la ville de Missour, était bien connue des amateurs de sports aériens de la région pour sa passion pour ce sport.

Selon les premiers éléments d’informations disponibles, le jeune homme avait déjà effectué un vol sans encombre, atterrissant dans des conditions normales, comme il en avait l’habitude sur ce site réservé aux activités de vol libre. C’est après cette séance, alors qu’il aidait au sol un nouveau groupe de pilotes à s’élancer, que le drame s’est produit.

En effet, au cours d’une manœuvre de routine, la main de la victime s’est accidentellement prise dans un élément de l’équipement de vol. Ce dernier a alors brutalement pris son élan, soulevant le jeune homme avant qu’il ne perde l’équilibre. Emporté sur quelques mètres, il a lâché prise et chuté lourdement. Il est décédé peu après des suites de ses blessures.

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer avec précision les causes exactes du drame. Dans l’attente des conclusions, les vols ont été suspendus sur le site de Tichoukt.