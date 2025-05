Blackout électrique: le Maroc tend la main, les Espagnols disent merci

Lorsqu’une panne électrique majeure a plongé, le 28 avril, une grande partie de l’Espagne dans l’obscurité, c’est le Maroc, aux côtés de la France, qui a réagi parmi les premiers. Une intervention technique? Oui. Mais surtout, un geste de solidarité qui a illuminé bien plus que les foyers andalous: il a ravivé, au sein même de la société espagnole, une réflexion sur les préjugés, l’oubli et l’ingratitude.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se succèdent et se répondent, tissés d’émotion, de reconnaissance et parfois de honte face à ceux qui, en Espagne, persistent à nourrir la méfiance envers le Maroc.

L’un des internautes, au ton calme mais ferme, commence ainsi: «Merci encore, Maroc, de montrer au monde ta vraie valeur. Grâce à toi, on a retrouvé la lumière.» Il poursuit avec ferveur, rendant hommage à un pays qu’il dit aimer profondément: «Je n’ai pas de mots pour ce peuple… Chaque fois que je vais au Maroc, je suis l’homme le plus heureux du monde.» Puis, dans un élan d’honnêteté lucide: «En Espagne, nous manquons parfois de solidarité. Nous sommes encore trop souvent prisonniers de nos préjugés. Mais à quoi cela nous mène-t-il? Nulle part.»

Ces mots résonnent avec d’autres. «Maroc, merci de nous avoir sortis de l’ombre et d’avoir apporté la lumière», déclare une voix émue. «Merci pour votre aide, votre générosité, votre présence. Du fond du cœur, merci.» Cette reconnaissance dépasse la simple circonstance d’une panne résolue: elle dévoile une admiration plus profonde, celle d’un peuple qui se sent touché par la main tendue d’un autre. «Grâce à la solidarité du Maroc, l’Andalousie a retrouvé la lumière», affirme une habitante. Elle ne s’embarrasse pas de fioritures. Tout est dit.

Certains n’hésitent pas à dire ce que d’autres n’osent pas formuler: que cette solidarité gêne, qu’elle contredit les discours d’hostilité, qu’elle ridiculise ceux qui veulent faire du Maroc un repoussoir commode. Une femme, face caméra, le dit sans détour: «L’Espagne et le Maroc seront toujours comme des cousins, comme des frères.» Et elle ajoute, comme un défi lancé aux discours haineux: «Que ça dérange certains, tant pis pour eux. Nous sommes là, unis, côte à côte, sans nous laisser troubler.»

Les messages s’accumulent, et tous convergent vers la même vérité simple: la solidarité ne ment pas. Une autre Espagnole s’indigne de l’injustice des jugements hâtifs: «C’est une belle leçon: il ne faut jamais juger les autres, car on ne sait jamais de qui on aura besoin un jour.» Ce jour-là, c’était le Maroc. Et ce geste, si prompt, si désintéressé, a touché une corde sensible: «Cette solidarité m’a profondément touchée… Le Maroc a montré une fois de plus qu’il sait répondre présent.»

Un merci qui unit au-delà des frontières

Tous ces témoignages, partagés sans calcul, sans mise en scène, font entendre une voix différente, plus sincère que celle que l’on entend souvent. Une voix qui n’a pas peur de dire merci, qui ne craint pas d’admirer, et qui ose reconnaître que la vérité peut venir de là où on l’attend le moins.

Et ce que les citoyens expriment avec leurs mots, Pedro Sánchez, l’a confirmé par une déclaration officielle. Depuis sa résidence de La Moncloa, le chef du gouvernement espagnol a salué l’intervention de ses voisins: «L’approvisionnement a déjà été rétabli dans plusieurs territoires du nord et du sud de la péninsule grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc.»

🇲🇦🇪🇸 Blackout massif dans la péninsule ibérique : Pedro Sánchez salue l’aide du Maroc



« Pour le moment, l’approvisionnement a déjà été rétabli dans plusieurs territoires de la péninsule, grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc. »



« Des pays auxquels je souhaite… pic.twitter.com/mD7khZPSZX — Le360 (@Le360fr) April 28, 2025

Le soutien marocain s’est avéré crucial. Sollicité par Red Eléctrica, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a répondu immédiatement, permettant d’acheminer les premiers mégawatts nécessaires au redémarrage des centrales touchées.

À l’instar du français RTE qui a déjà fourni environ 700 MW, l’ONEE a à son tour rétabli le dispositif d’interconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne. Celle-ci est constituée de deux lignes, d’une capacité totale de transit opérationnel de 900 MW. Ces liaisons sont composées de 7 câbles reliant la station de Fardioua côté marocain à la station terminale de Tarifa côté espagnol.