Berrechid: saisie de plus d’une tonne et demie de fausses eaux de zamzam

Le 23 août, une mission d’inspection mixte relevant du gouvernorat de la province de Berrechid a pu identifier un entrepôt clandestin spécialisé dans la fabrication de fausses eaux de zamzam. Cette opération a permis aux autorités de saisir une grande quantité d’eau minérale dans des bouteilles de différentes tailles et présentées comme étant des eaux provenant du puits du sanctuaire de la Kaaba, à la Mecque.

Comme le relèvent les quotidiens Al Akhbar et Assabah dans leur livraison du 25 août, les autorités ont également procédé à la saisie de plusieurs outils utilisés dans l’embouteillage de ces eaux commercialisées illégalement. D’après les sources des deux journaux, plus d’une tonne et demie de fausses eaux de zamzam ont été saisies lors de cette opération.

Toujours selon les mêmes sources, l’embouteillage est effectué dans des conditions qui menacent la santé et la sécurité des consommateurs. Ces bouteilles sont en effet commercialisées sur les marchés locaux de Berrechid. Les autorités ont pu identifier cet entrepôt clandestin, lorsque le caïd de l’annexe administrative a eu vent qu’un individu a transformé son garage en «usine clandestine».

Dès lors, une mission d’inspection mixte, composée de représentants du gouvernorat de Berrechid, des autorités locales et du ministère de la Santé, s’est rendue à l’endroit mentionné par le caïd. Après les enquêtes préliminaires, il s’est avéré que l’entrepôt clandestin était spécialisé dans l’embouteillage d’eau ordinaire.

La mission d’inspection a saisi pas moins de 6.000 bouteilles de différentes tailles remplies et prêtes à la commercialisation, 3.000 litres d’eau - dont la source est inconnue - stockés dans un baril ainsi que 50.000 bouteilles vides. L’opération a également permis la saisie de 3.000 bouteilles contenant de l’eau filtrée et de l’eau de rose, ainsi qu’une quantité de miel royal. Le propriétaire de l’entrepôt l’a quitté avant l’arrivée de la mission.