Dégradation de la qualité de l’eau potable à Oujda: les précisions de la RADEEO

Depuis quelques semaines les témoignages d’habitants se multiplient à Oujda faisant état d’un changement de la couleur et du goût de l’eau des robinets, une situation qui a poussé plusieurs d’entre eux à chercher des alternatives en filtrant l’eau ou en achetant de l’eau minérale.

Pour en savoir plus sur la qualité de l’eau potable distribuée dans la ville, Le360 s’est rendu au laboratoire d’analyses d’eau de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda (RADEEO).

Sur place, le chef du Bureau de traitement et contrôle qualité de l’eau potable, Taha Bensalah, s’est montré rassurant. Selon lui, le changement de la couleur de l’eau des robinets, qui devient blanche, est dû à une concentration plus élevée de l’oxygène à cause de la pression dans les conduites d’eau de la ville.

«Ce changement n’a aucun impact sur la santé des citoyens, nous effectuons des prélèvements de manière continue pour contrôler la qualité de l’eau à Oujda et assurer sa correspondance aux normes du ministère de la Santé», précise-t-il.

Quant au goût de l’eau potable qui, selon les habitants, varie d’un quartier à un autre, Taha Bensalah explique que cette différence est due à l’origine de ces eaux, qui ne proviennent pas de la même source, assurant encore une fois que cette différence n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux traitées et contrôlées avant la distribution.