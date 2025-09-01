Société

Berkane: Trois frères arrêtés pour coups et blessures ayant entraîné la mort

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Trois frères ont été interpellés à Berkane, dont l’un alors qu’il tentait de fuir vers l’Europe, soupçonnés d’avoir agressé un jeune homme en le percutant avec une voiture et en le frappant à l’arme blanche. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes et les motivations de ce drame.

Les éléments de la police judiciaire de la ville de Berkane, en coordination avec la police des frontières au port de Beni Ansar et les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont arrêté hier, dimanche 31 août, trois frères soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects auraient intentionnellement agressé la victime en la percutant avec une voiture, en plus de lui infliger des blessures graves avec une arme blanche, pour des raisons et des motifs que les investigations sont actuellement en train de déterminer, avant que la victime ne soit transportée à l’hôpital où elle a rendu son dernier souffle.

Les recherches et les investigations menées ont permis d’identifier les frères suspects et d’arrêter deux d’entre eux à Berkane, tandis que le troisième a été appréhendé alors qu’il tentait de quitter le territoire national à bord d’un bateau en direction d’un pays européen.

Lire aussi : Berkane: arrestation d’un récidiviste après un vol dans une agence de transfert d’argent

Les trois suspects ont été placés sous le régime de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances et les motivations de cette affaire criminelle.

Par La Rédaction
Le 01/09/2025 à 10h30
#Berkane#police#Arrestation#Enquête









