Société

Arrestation du président de la commune de Séfrou pour une affaire de chèques sans provision et des irrégularités dans la gestion

La Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) a procédé, jeudi 21 août, à l’arrestation de Rachid Ahmed Chrif, président du conseil communal de Séfrou, qui faisait l’objet d’un avis de recherche national. (Photo d'illustration)

Revue de presseInterpellé par la Brigade nationale de la police judiciaire après deux mois de cavale, Rachid Ahmed Chrif, président du conseil communal de Séfrou, est visé par de graves accusations financières et des conflits d’intérêts présumés liés à sa gestion. Son arrestation fait suite à une plainte de conseillers de l’opposition et à une enquête diligentée par le parquet. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 22/08/2025 à 19h18

La Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) a mis fin, jeudi 21 août, à la cavale de Rachid Ahmed Chrif, président du conseil communal de Séfrou, faisant l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale. L’intéressé était activement recherché pour émission de chèques sans provision d’une valeur de sept millions de dirhams, ainsi que pour plusieurs autres affaires en lien avec sa gestion à la tête du conseil de la commune, rapporte Al Akhbar du week-end (23 et 24 août).

Localisé grâce à des renseignements fournis par la Direction régionale de la surveillance du territoire (DST) au sein d’un appartement meublé sur le boulevard Mohammed VI à Fès, il a été interpellé par les éléments de la police judiciaire avant d’être conduit au siège de la wilaya de sûreté de la ville. Sur réquisition du parquet, le prévenu a été placé en garde à vue en attendant d’être déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Séfrou.

Il devait ultérieurement être présenté au procureur général du roi près la Cour d’appel de Fès, étant également sous le coup d’un avis de recherche concernant de graves irrégularités dans la gestion des affaires communales. Ces investigations, engagées par la BNPJ suite à une plainte déposée par des conseillers communaux de l’opposition, coïncident avec une démarche interne des membres du conseil. Ces derniers ont en effet sollicité du gouverneur l’activation de la procédure de révocation à l’encontre de Chrif, l’accusant de fautes graves durant son mandat.

Les griefs à son encontre sont multiples et substantiels. Il lui est notamment reproché d’avoir octroyé une autorisation d’aménagement d’une route à caractère privé sur un terrain appartenant au domaine communal au profit d’un entrepreneur. «La plainte met en lumière un conflit d’intérêts manifeste, Chrif possédant lui-même plusieurs sociétés de promotion immobilière et de travaux publics, ainsi que des terrains non bâtis dans le périmètre urbain», souligne Al Akhbar.

Les accusations portent également sur l’attribution de marchés d’une agence communale à une société lui appartenant, sur des empiétements sur les prérogatives des autorités provinciales, ainsi que sur du mépris et de la contestation des décisions de justice.

Par Hassan Benadad
Le 22/08/2025 à 19h18

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sefrou: saisie des biens immobiliers du président de la commune

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Gouvernance locale: la Cour des comptes épingle le président de la commune urbaine de Sidi Kacem

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Détournement de fonds publics: le président de la commune de Moulay Yaacoub poursuivi en justice

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Détournement de biens publics: le président de la commune de Targuist visé par une enquête

Articles les plus lus

1
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario
2
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
3
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
4
Le Maroc n’est pas qu’incivilités: appel à l’équilibre
5
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
6
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
7
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
8
Paris-Alger: l’escalade
Revues de presse

Voir plus