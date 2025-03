Détournement de fonds publics: le président de la commune de Moulay Yaacoub poursuivi en justice

Encore un président de commune qui doit faire face à la justice! L’actuel président de la commune territoriale de Moulay Yaacoub, membre du parti du Mouvement Populaire (MP), devra comparaître le 22 avril prochain devant la Chambre des crimes financiers de la Cour d’appel de Fès.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 26 mars, indiquant que le concerné devra comparaître aux côtés de son premier adjoint à la commune ainsi que d’autres fonctionnaires.

La même source ajoute que le juge d’instruction et a décidé de les poursuivre pour «détournement et dilapidation de fonds publics, falsification de documents officiels et leur usage».

Comme le précise le quotidien, la poursuite de l’actuel président de la commune de Moulay Yaacoub et de ses coaccusés fait suite à un rapport détaillé établi par l’Inspection générale de l’administration territoriale. Ce dernier a révélé plusieurs irrégularités durant son mandat à la tête de la commune, provoquant l’ouverture d’une enquête approfondie sur ces faits.

Le journal ajoute que le procureur général du roi près la Cour d’appel de Fès, après avoir interrogé le président de la commune de Moulay Yaacoub et ses coaccusés sur les faits qui leur ont été reprochés dans le rapport, les a renvoyés devant le juge d’instruction en demandant leur mise en examen pour enquêter sur les accusations portées contre eux. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent de lourdes peines de prison.