Béni Mellal: retour à la normale de la production d’eau au niveau de la station de traitement d’Afourar

«À la suite des pluies qui se sont abattues sur la région de Béni Mellal durant la semaine dernière, le barrage de Bin El Ouidane, source principale de la station de traitement d’Afourer, qui alimente la ville de Béni Mellal en eau potable, a reçu une quantité importante d’eau ayant atteint plus de 10 millions de mètres cubes», rappelle dans un communiqué la Direction régionale Centre de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) département Eau.

Cette situation a entraîné une augmentation des quantités de boue dans l’eau du barrage, dont le taux de remplissage connaît une baisse aiguë, impactant ainsi la qualité de l’eau brute et rendant difficile le traitement de l’eau selon les normes requises, indique la même source.

Par conséquent, les services de l’ONEE ont été contraints de suspendre l’approvisionnement en eau de la ville de Béni Mellal à partir de la station d’Afourer, et de se limiter à l’alimentation provenant de la station de traitement de Aïn Asserdoune et des puits de Sidi Jaber, ce qui a entraîné un déficit temporaire de l’ordre de 50% dans l’approvisionnement en eau potable de la ville et des régions avoisinantes, poursuit le communiqué.

Depuis, les services de l’ONEE ont travaillé sur la remise en service de la station dans les plus brefs délais, en coordination avec l’ensemble des intervenants. La production d’eau y a ainsi repris de manière progressive dès la matinée du mardi 3 septembre, pour atteindre un retour à la normale dans la soirée du même jour, conclut le communiqué de l’Office.