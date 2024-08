Eau potable: l’ONEE met le cap sur l’accroissement de la production

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable entame une nouvelle stratégie de développement de la production et d’amélioration de la performance technique et commerciale de l’eau potable.. DR

Améliorer la production et la performance technique et commerciale de l’eau potable. C’est le cap pris par l’Office national de l’électricité et de l’eau, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 26 août. Pour commencer, ce sont les agglomérations de Tissa, Missour, Outat El Haj et Meknès qui sont concernées.

Depuis le 26 juin 2023, l’avancement moyen des projets en cours a atteint environ 60% à fin mai dernier. «Ce qui représente un taux plutôt satisfaisant pour un début de projet. Les systèmes de production et d’adduction d’eau potable dans les agglomérations concernées par le projet sont sécurisés et renforcés. Le taux d’accès à l’eau potable est déjà de 99% dans les agglomérations urbaines concernées; et de 81% dans les agglomérations rurales concernées», lit-on.

Les performances techniques des systèmes d’accès à l’eau potable existants ont été également améliorées. Le rendement moyen des réseaux d’adduction de l’ONEE est à 95,5%; tandis que celui des réseaux de distribution est à 75,4%. L’accès à l’eau potable des agglomérations de Tissa, Missour, Outat El Haj et Meknès est ainsi garanti, à travers le démarrage de plusieurs travaux. Notamment, le renforcement du système d’adduction à partir du barrage Idriss 1er pour Tissa qui dispose d’un débit d’eau supplémentaire de 10%; le renforcement du système d’adduction à partir du barrage Hassan II pour Missour&Outat El Haj (débit d’eau supplémentaire disponible de 30%); le renforcement du système d’adduction à partir du barrage Idriss 1er pour la province de Meknès (débit d’eau supplémentaire disponible de 90%).

La réhabilitation des réseaux d’eau potable a égalment démarré. Un linéaire de 10 km sur 300 a été déjà balayé pour rechercher des fuites. «A cela s’ajoute la construction des premiers réservoirs qui permettront d’améliorer la capacité de stockage. A fin mai, deux réservoirs sur 8, qui auront à terme une capacité de stockage de 12h/jour, sont déjà réalisés», lit-on encore. Les performances commerciales des systèmes d’accès à l’eau potable existants ont également été améliorées. Le taux moyen de pertes commerciales a été ramené à 15% et l’objectif à terme est de limiter les pertes d’eau à 8% au maximum.