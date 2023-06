Béni Mellal-Azilal: lancement de plusieurs projets de développement ciblant le monde rural

Fatima-Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, a lancé, le 14 juin, plusieurs projets et programmes de développement dans les provinces d’Azilal et de Béni Mellal.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a souligné que «ces programmes vont renforcer les liens entre les zones urbaines et rurales, réduire les disparités territoriales et promouvoir l’attractivité des zones rurales».

Dans ce sillage, 542 centres émergents, abritant 8 millions d’habitants (60% de la population rurale), ont été identifiés en concertation avec les acteurs territoriaux. Un programme prioritaire constitué de 77 centres ruraux émergents a également été élaboré. Celui-ci a fait l’objet de montage de projets de territoires ayant abouti à des plans d’action qui constitueront une plateforme et un cadre conventionnel avec les collectivités territoriales, explique un communiqué de la tutelle.

Une convention-cadre sur le programme prioritaire de développement intégré pour la réhabilitation des centres ruraux émergents dans la région de Béni Mellal-Khénifra, pour la période 2023-2027, a été, par ailleurs, signée par le ministère de tutelle, la Wilaya de la région et le Conseil de la région.

À noter que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre et de l’activation du programme ministériel 2021-2026 qui vise à instaurer une nouvelle génération de projets de développement en réponse aux besoins des citoyens.