Bâtiments anciens à Fès: effondrements en cascade après les dernières pluies

En moins de 24 heures, les fortes pluies qui ont frappé la ville de Fès ont provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments traditionnels dans la médina. Le dernier en date est l’effondrement d’une maison abandonnée dans le quartier de Bab Kissa, plus précisément dans la ruelle de Qatanna, dans le quartier des Lamtiyine.

L’incident n’a pas fait de victimes humaines car la maison était vide de ses occupants, mais les habitants voisins se sont retrouvés isolés lorsque les débris de l’effondrement ont bloqué la ruelle. De plus, l’effondrement a provoqué des fissures dans les bâtiments et les commerces des artisans avoisinants.

Aux environs de 21 heures mercredi soir, le quartier des Charabliyin a connu l’effondrement du toit d’un ancien bâtiment, tandis que le quartier des Safah a connu un autre effondrement similaire avant-hier. Les autorités locales, accompagnées des éléments de la protection civile, se sont précipitées sur place tard dans la nuit après avoir été informées de l’effondrement partiel du mur d’un hammam traditionnel «Sebous» en cours de restauration.

Lire aussi : Effondrement de cinq maisons dans la médina de Marrakech: les habitants appellent à l’aide

Selon des sources locales, les habitants avaient déjà déposé plusieurs plaintes auprès des autorités concernant les fissures des bâtiments anciens détériorés, dont la situation s’aggrave avec l’infiltration des eaux de pluie, ce qui annonce de possibles catastrophes imprévisibles. De nombreux habitants ont exprimé, dans des déclarations pour Le360, leur souhait que les autorités interviennent pour réparer les dommages et mettre en place des mesures préventives et des interventions urgentes pour garantir la sécurité des habitants et prévenir les dangers, notamment en raison des vents et des pluies.

Il est important de noter que la situation dans la médina de Fès, avec son infrastructure dégradée et la pression démographique sur les logements, met en lumière l’ampleur du défi auquel sont confrontées les autorités locales pour identifier et diagnostiquer les bâtiments qui ne peuvent plus résister aux intempéries et pour trouver des solutions raisonnables et durables.