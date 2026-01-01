Barrages: 537 millions de m³ d’eau supplémentaires en cinq jours, le taux de remplissage passe à 39,2%

Au 26 décembre, les réserves des barrages représentaient 6.046 millions de mètres cubes (Mm³), avant d’atteindre 6.583 Mm³ cinq jours plus tard, mercredi 31 décembre. Cette évolution correspond à une augmentation nette de 537 Mm³.

Dans le détail, le barrage Al Wahda, le plus important du pays, affiche la plus forte progression en volume. Ses réserves sont passées de 1.617,9 Mm³ à 1.785,6 Mm³, soit une hausse de 167,7 Mm³, portant son taux de remplissage de 45% à 50%.

Parallèlement, les réserves du barrage Al Massira sont passées de 96,3 Mm³ à 138,6 Mm³, soit un gain de 42,3 Mm³. Malgré cette progression, son taux de remplissage demeure faible, évoluant de 3% à 5%, ce qui confirme la situation encore tendue de cet ouvrage stratégique.

Le barrage Bin El Ouidane voit ses réserves augmenter de 24,8 Mm³, passant de 179,7 à 204,5 Mm³, ce qui porte son taux de remplissage de 14% à 16%. De son côté, le barrage Idriss Ier enregistre une progression de 22,9 Mm³, atteignant 447,7 Mm³ et un taux de remplissage de 39%.

Le barrage Sidi Med Ben Abdellah figure parmi les ouvrages les mieux remplis du pays. Ses réserves augmentent de 69,5 Mm³, soit un volume de 916,5 Mm³. Son taux de remplissage atteint désormais 94%. Le barrage Oued El Makhazine suit la même tendance, avec une augmentation de 51,2 Mm³ et un taux de remplissage de 90%.

Le barrage Ahmed El Hanssali enregistre une hausse de 47,9 Mm³, ses réserves passant de 132,6 à 180,5 Mm³, ce qui porte son taux de remplissage à 27%. Le barrage Dar Khrofa progresse de 13,6 Mm³, atteignant 97,5 Mm³ et un taux de 20%.

À l’inverse, le barrage Mansour Dahbi affiche un recul de 9,8 Mm³, ses réserves passant de 175,4 à 165,6 Mm³, ce qui fait baisser son taux de remplissage de 39% à 37%. Le barrage Hassan II, quant à lui, demeure quasi stable, avec une légère hausse de 0,8 Mm³ et un taux de remplissage maintenu à 15%.

Évolution des réserves des dix principaux barrages au Maroc (Source des chiffres: Maa Dialna)

Barrage Capacité totale (Mm3) Réserves au 26 décembre (Mm3) Taux de remplissage au 26 décembre (%) Réserves au 31 décembre (Mm3) Taux de remplissage au 31 décembre (%) Évolution du volume (Mm3) Total (de tous les barrages au Maroc) 16762,5 6046 36 6583 39,2 537 Al Wahda 3522,2 1617,9 45 1785,6 50 167,7 Al Massira 2656,9 96,3 3 138,6 5 42,3 Bin El Ouidane 1215,5 179,7 14 204,5 16 24,8 Idriss 1er 1129,5 424,8 37 447,7 39 22,9 Sidi Med Ben Abdellah 974,7 847 86 916,5 94 69,5 Oued El Makhazine 672,8 560,4 83 611,6 90 51,2 Ahmed El Hanssali 668,1 132,6 19 180,5 27 47,9 Dar Khrofa 480,2 83,9 17 97,5 20 13,6 Manssour Dahbi 445,2 175,4 39 165,6 37 -9,8 Hassan II 392,3 60,6 15 61,4 15 0,8

Pour Mohamed Jalil, expert en ressources en eau et en changement climatique, cette embellie ne saurait masquer une réalité toujours préoccupante. La situation demeure en effet extrêmement tendue «avec de fortes disparités régionales».

Il rappelle que la capacité normale de stockage du pays avoisine les 16 milliards de m³: «Nous en sommes très loin. Lors des années humides, on dépassait parfois les 40 milliards, avec des épisodes de débordement et d’inondations comme celles du Gharb en 2009.».

Autre élément fondamental, la répartition spatiale des précipitations. Les dernières pluies, observées au cours des derniers jours, ont surtout concerné la façade atlantique, de Tanger à Agadir, avec des épisodes parfois intenses. En revanche, à l’intérieur du pays, les cumuls sont restés nettement plus modestes.

Barrage Mohammed V.