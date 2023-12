Autoroute de l’eau: les réserves du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah montent à 185 millions de mètres cubes

L'eau transportée depuis l'oued Sebou vers Rabat et Casablanca.

Il faut souligner que sur les 1,3 million de mètres cubes d’eau qui se jettent chaque jour dans le bassin du barrage, presque 800.000 mètres cubes alimentent quotidiennement en eau potable les villes de Rabat, Salé et Casablanca, soit une agglomération de 12 millions d’habitants, selon une source autorisée.

Le360 a pu constater que le lac du barrage s’est rempli en largeur et en profondeur. Ce mégaprojet, qui a nécessité un investissement de 6 milliards de dirhams, a été réalisé avec une grande réussite alors que le Maroc fait face à une terrible sécheresse depuis trois ans.

L’autosuffisance en eau potable de Rabat et Casablanca intervient au moment où le ministre de l’Eau Nizar Baraka a lancé une campagne de sensibilisation en vue de la gestion et de la rationalisation de l’eau potable dans certaines villes ou communes où cette ressource se fait rare.

L’autoroute de l’eau partant de l’oued Sebou vers Rabat et Casablanca a été totalement réalisé grâce à l’expertise marocaine. Et le gouvernement se prépare à rééditer cette expérience dans le Nord avec la mise en place d’une autoroute de l’eau entre le barrage Oued El Makhazine et Tanger.