Société

Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de dimanche à mardi

Des enfants jouent dans une fontaine. (Photo: Valery HACHE/AFP). AFP or licensors

Une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/09/2026 à 10h53

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46°C concerneront, de dimanche à mardi, les provinces d’Assa-Zag, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Es-Semara et Zagora, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, dimanche et lundi, dans les provinces de Tan-Tan, Skhirate-Témara, Khémisset, Rehamna, Ouezzane, Larache, Taounate, El Kelâa des Sraghna, Laâyoune, Guelmim, Settat, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Taroudant, Fquih Ben Salah, Béni Mellal et Salé, a poursuivi la même source.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages (25 à 35 mm) toucheront, dimanche de 14H00 à 23H00, les provinces d’Azilal, Boulemane, Rehamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Al Haouz, Settat, Khouribga, Taroudant, Ouarzazate, Figuig, Midelt, Khénifra, Ifrane, Fquih Ben Salah et Béni Mellal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/09/2026 à 10h53
#Météo#Vague de chaleur#Réchauffement climatique#DGM#rafales de vent

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