Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de dimanche à mardi

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46°C concerneront, de dimanche à mardi, les provinces d’Assa-Zag, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Es-Semara et Zagora, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, dimanche et lundi, dans les provinces de Tan-Tan, Skhirate-Témara, Khémisset, Rehamna, Ouezzane, Larache, Taounate, El Kelâa des Sraghna, Laâyoune, Guelmim, Settat, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Taroudant, Fquih Ben Salah, Béni Mellal et Salé, a poursuivi la même source.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages (25 à 35 mm) toucheront, dimanche de 14H00 à 23H00, les provinces d’Azilal, Boulemane, Rehamna, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Al Haouz, Settat, Khouribga, Taroudant, Ouarzazate, Figuig, Midelt, Khénifra, Ifrane, Fquih Ben Salah et Béni Mellal.