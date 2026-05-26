Alerte météo: la vague de chaleur se poursuit jusqu’à vendredi

Ainsi, les provinces de Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Eddahab, Aousserd et Tata subiront, de mardi à vendredi, une vague de chaleur comprise entre 39 et 44°C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Par ailleurs, un temps chaud entre 37 et 42°C intéressera, mardi et mercredi, les provinces de Sidi Slimane, Rhamna, Nouaceur, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Kénitra, Sidi Kacem, Benslimane, Berrechid, Khouribga, Settat, Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Moulay Yaâcoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Essaouira, Safi, Guelmim, Taroudant, Tan-Tan, Laâyoune et Tarfaya, a ajouté la même source.
Ce même phénomène concerne, ce mardi, les provinces d’Agadir-Ida Outanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Rabat, Salé et Skhirat-Témara avec des températures variant entre 38 et 41°C, alors que des températures allant de 34 à 38°C sont attendues, durant la même période, à Sidi Ifni, Casablanca, Mediouna, Mohammedia et El Jadida, a ajouté la même source.