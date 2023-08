Alerte météo. Jusqu’à 49°C: nouvelle vague de chaleur de vendredi à dimanche au Maroc

Ainsi, des températures oscillant entre 46 et 49°C toucheront ce vendredi et samedi les provinces de Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Safi, Youssoufia, Tan-Tan, Assa-Zag, Guelmim, Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Oued Ed-Dahab, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est rouge.

Ce vendredi, des températures variant entre 38 et 42°C intéresseront les provinces d’Ifrane, El Hajeb, Oujda-Angad, Taourirt, Jerada, Ouarzazate, Boulemane, Tinghir et l’intérieur des provinces de Rabat, Nouaceur, Tétouan, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Driouch, Nador et Berkane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.

Lire aussi : Marrakech: la violente tempête de sable cause la mort d’un homme

Selon la même source, des températures oscillant entre 44 et 47°C concerneront, ce vendredi et samedi, les provinces de Ouezzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, Guercif, Khémisset, Taounate, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Taza, Béni Mellal, Khouribga, Benslimane, Sidi Bennour, Khénifra, Fquih Ben Salah, Settat, Zagora, Errachidia, Tiznit, Tata, Sidi Ifni et Aousserd, alors que des températures entre 37 et 41 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Larache, Tanger-Assilah, Chefchaouen, Azilal, Al Haouz, El Hajeb, Sefrou, Berrchid et l’intérieur des provinces de Skhirate-Temara, Salé, Kénitra et El Jadida.

La canicule persistera également dimanche au niveau des provinces de Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Assa-Zag, Guelmim, Tan-Tan, Tarfaya, Boujdour, Es-Smara, Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Ouezzane, Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Youssoufia, Safi, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Essaouria, Errachidia, Tiznit, Tata et Sidi Ifni avec des températures variant entre 44 et 47°C.

Par ailleurs, des températures variant entre 39 et 43C° seront enregistrées dimanche au niveau des provinces de Larache, Guercif, Taza, Khemisset, Azilal, Al Haouz, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Kénitra, Benslimane et Sidi Bennour.