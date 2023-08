Marrakech: la violente tempête de sable cause la mort d’un homme

Ce sont de véritables scènes d’apocalypse qui ont eu cours à Marrakech, hier jeudi dans l’après-midi. Une violente tempête de sable s’est abattue sur la ville, obscurcissant de manière spectaculaire le ciel de la ville. Elle était accompagnée de rafales de vent, atteignant une vitesse de 80 km/h, d’après les services de Direction générale de la météorologie.

Près de la place Jemaâ El Fna, un jeune homme a trouvé la mort, écrasé par la chute d’un arbre qui n’a pas résisté à la puissance des vents, a constaté un journaliste de Le360. Un peu plus tard, un autre homme l’a échappé belle quand il a été écrasé par une grande armoire, également tombée à cause des rafales de vent.

Les dégâts matériels étaient bien plus importants. Outre le mobilier urbain, qui a souffert de la violence des vents, chez les restaurateurs et les commerçants ambulants de la place mentionnent des étals totalement détruits, des devantures sérieusement endommagées et des installations détériorées par la tempête.

En plus de cette tempête de sable et des vents forts, la ville a enregistré un nouveau pic de chaleur, avec le mercure qui est monté en milieu de journée au-delà des 48 degrés.

🇲🇦🌪️| Suite à une importante tempête de sables qui a recouvert la ville de Marrakech, un homme de 40 ans est mort écrasé par un arbre.



Cette tempête a provoqué des hospitalisations et des perturbations du trafic routier dans la ville faisant un mort et plusieurs blessés. pic.twitter.com/CgMNrPLQ3l — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) August 11, 2023