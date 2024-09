Alerte météo. Averses orageuses très fortes, grêle et des rafales de vent au Maroc

De très fortes averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte actualisé.

Ainsi, des averses orageuses très fortes (80-150 mm) sont prévues de vendredi à 16H à dimanche à 23H dans les provinces de Zagora, Tinghir, Errachidia, Ouarzazate et Tata, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance «rouge», ajoutant que le même phénomène (60-90 mm) concernera les provinces d’Assa-Zag et Es-Semara, samedi de 10H à 23H.

Des averses orageuses (30-60 mm) intéresseront, par ailleurs, les provinces de Figuig, Taroudant, Midelt, Azilal et Al Haouz de vendredi à 16H à dimanche à 23H, ainsi que les provinces de Guelmim, Sidi Ifni et Tiznit, samedi de 13H à 23H, note la DGM dans un bulletin de niveau de vigilance «orange».

Partant, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance. Dans un communiqué, le ministère appelle appelle «tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques». Ces intempéries coïncident avec la période de retour des vacances scolaires et estivales.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter le numéro téléphonique du Centre de permanence de la Direction Générale des Routes: 05 37 71 17 17.