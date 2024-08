Sécheresse: le Maroc renforce son programme d’ensemencement artificiel

Dans le cadre du plan national de lutte contre la raréfaction de l’eau, le Maroc s’emploie à élargir et développer des projets d’ensemencement des nuages en créant 12 sites et deux centres principaux à Tensift-Al Haouz et Souss Massa à l’horizon 2025.

Cet élargissement permettra d’augmenter les sites d’ensemencement artificiel dans le Royaume à 47 et à 7 centres principaux, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 28 août.

Ces projets connus sous le nom d’Al Ghait visent à augmenter de 20% les précipitations dans des zones spécifiques. A partir de 2023, le gouvernement a alloué un budget de 100 millions de dirhams pour promouvoir l’ensemencement des nuages afin de provoquer la pluie de manière artificielle.

Le recours à cette technique est dicté par les répercussions des changements climatiques qui entrainent la hausse des températures sachant. Au cours de cette opération on procède à l’incitation des nuages à travers l’utilisation des avions ou des générateurs au sol et leur injection avec des particules de sel et de produits chimiques entrainant la formation des cristaux de glaces qui se condensent dans la pluie ou la neige.

Selon l’Organisation métrologique mondiale (OMM), cette opération augmente de 20% les précipitations à partir d’un seul nuage, dans les conditions idéales, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, un site espagnol avait publié un rapport intitulé «les plans d’ensemencement du Maroc et comment ils menacent l’Espagne» dans lequel il souligne que Rabat a lancé une stratégie pour l’'ensemencement des nuages qui risque d’avoir des répercussions sur l’Espagne.