Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur avec chergui, de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Ces averses orageuses avec chutes de grêle et des rafales de vent sous orages (20 à 40 mm) sont prévues lundi de 15h00 à 23h00 dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des températures comprises entre 44 et 47°C seront enregistrées du lundi au mercredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd.

En outre, des températures oscillant entre 39 et 44 °C sont attendues lundi dans les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, M’diq-Fnideq, Al Hoceima, Taourirt, Oujda-Angad, Berkane, Guercif, Nador, Driouch, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Taza, Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Taroudant et Guelmim.