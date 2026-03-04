Société

Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces

Des chutes de neiges à Ifrane. (Y.Jaoual/Le360)

Des averses orageuses avec risque de grêle, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/03/2026 à 13h00

Des averses orageuses (30-60 mm) avec risque de grêle sont attendues mercredi, de 11h30 à 23h00, dans les provinces de Safi, Sidi Bennour et El Jadida, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (20-30 mm) concernera, durant la même période, les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Larache, Chefchaouen, Rehamna, Essaouira, Youssoufia, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Driouch, Oujda-Angad, Taza, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yacoub, Taourirt et Berkane, ajoute la DGM.

Lire aussi : Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Des averses orageuses (30-65 mm) sont également prévues, de mercredi à 11h30 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Béni Mellal, Al Haouz et Azilal, selon la même source.

Par ailleurs, des chutes de neige (25-40 cm) à partir de 1.400 m seront enregistrées, de mercredi à 11h30 à jeudi à 12h00, dans les provinces d’Azilal, Tinghir, Ouarzazate et Al Haouz, alors que les provinces de Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Taroudant et Chichaoua connaîtront, durant la même période, des chutes de neige comprises entre 15 et 25 cm.

Enfin, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront, de mercredi à 20h00 à jeudi à 12h00, les provinces de Tinghir et Ouarzazate, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/03/2026 à 13h00
#Alerte météo#DGM#averses orageuses#chutes de neige#rafales de vent

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oujda sous la neige: la capitale de l’Oriental renoue avec les hivers d’antan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les chutes de neige et la ferveur de la CAN dynamisent le tourisme à Ifrane

Articles les plus lus

1
Barrage Al Wahda: plus de 3 milliards de m³ optimisés en prévision de futurs apports en eau
2
«Dieu est avec nous…»
3
Le youtubeur Jerando appelle au meurtre et à la destruction au Maroc: pourquoi le Canada laisse faire?
4
Exclusif. Comment le groupe Saham veut intensifier son internationalisation, sans perdre son ADN marocain
5
Attaques de l’Iran contre les pays arabes: le régime d’Alger affiche sa bipolarité
6
Conflit au Proche-Orient: ces menaces qui pèsent sur l’économie marocaine
7
Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février
8
Fès: 20 ans de prison ferme pour le psychiatre accusé d’exploitation sexuelle de ses patientes
Revues de presse

Voir plus