Alerte météo. Averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces

Des averses orageuses (30-60 mm) avec risque de grêle sont attendues mercredi, de 11h30 à 23h00, dans les provinces de Safi, Sidi Bennour et El Jadida, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (20-30 mm) concernera, durant la même période, les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Larache, Chefchaouen, Rehamna, Essaouira, Youssoufia, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Driouch, Oujda-Angad, Taza, Guercif, Al Hoceima, Moulay Yacoub, Taourirt et Berkane, ajoute la DGM.

Des averses orageuses (30-65 mm) sont également prévues, de mercredi à 11h30 à jeudi à 12h00, dans les provinces de Béni Mellal, Al Haouz et Azilal, selon la même source.

Par ailleurs, des chutes de neige (25-40 cm) à partir de 1.400 m seront enregistrées, de mercredi à 11h30 à jeudi à 12h00, dans les provinces d’Azilal, Tinghir, Ouarzazate et Al Haouz, alors que les provinces de Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Taroudant et Chichaoua connaîtront, durant la même période, des chutes de neige comprises entre 15 et 25 cm.

Enfin, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h toucheront, de mercredi à 20h00 à jeudi à 12h00, les provinces de Tinghir et Ouarzazate, conclut la DGM.