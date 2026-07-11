Al Hoceima: des filets de senne renforcés pour limiter les pertes causées par «Negro» le grand dauphin

Afin de limiter les dégâts causés par ces cétacés aux pêcheries de petits pélagiques sur les côtes méditerranéennes, la Délégation des pêches maritimes a lancé, cette semaine, une phase expérimentale portant sur l’équipement des embarcations en filets tournants renforcés, dans le but de réduire les pertes subies par les professionnels du secteur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat conclue en 2024 entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et l’Office national des pêches (ONP), en vue de l’acquisition de nouveaux filets, pour une enveloppe budgétaire de 90 millions de dirhams.

L’accord vise à soutenir et protéger les pêcheurs face aux pertes engendrées par ces dauphins, scientifiquement désignés sous le nom de Tursiops truncatus, une espèce bénéficiant d’une protection particulière en vertu de l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et des zones atlantiques adjacentes (ACCOBAMS), ratifié par le Maroc.

La prolifération de ce mammifère marin constitue une menace croissante pour l’activité de pêche, notamment celle de la sardine, sur les côtes méditerranéennes du Royaume. Cette situation a conduit plusieurs navires spécialisés dans la pêche des petits pélagiques à se redéployer vers les ports de la façade atlantique, tandis que certains armateurs ont été contraints de céder leurs embarcations et de réorienter leurs investissements vers d’autres secteurs d’activité.

Le lancement de cette phase pilote a suscité un regain d’optimisme parmi les professionnels. Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Mounir Derraz, a indiqué que cette première étape, fruit de larges concertations avec les professionnels, porte sur l’équipement de trois sardiniers opérant dans les ports d’Al Hoceima, de Jebha et de Ras El Ma en filets tournants renforcés, avant leur généralisation progressive à l’issue de l’évaluation de leurs performances techniques.

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Pour sa part, le délégué des pêches maritimes à Al Hoceima, Abdenbi Mansouri, a précisé que l’efficacité de ces nouveaux filets anti-dauphins sera testée sur les embarcations de pêche des petits pélagiques avant leur déploiement à plus grande échelle sur l’ensemble de la façade méditerranéenne.

Dans ce sens, M. Mansouri a souligné que ce projet s’inscrit dans une approche participative adoptée par l’administration en collaboration avec les professionnels et les partenaires concernés.

Sur le plan technique, le coordinateur du projet à l’INRH, Mohammed Malouli Idrissi, a fait savoir que la phase expérimentale au port d’Al Hoceima s’étendra sur un mois, avant d’être poursuivie dans les ports de Jebha (province de Chefchaouen) et de Ras El Ma (province de Nador), sous la supervision des experts de l’Institut, afin d’évaluer l’efficacité de ces filets face aux attaques de ces dauphins.

Il a également appelé les marins à s’impliquer activement dans cette phase afin d’assurer une évaluation optimale du dispositif, saluant les efforts déployés depuis plusieurs années pour concrétiser ce projet. À terme, il est prévu d’installer environ 60 filets sur une période de deux ans, à raison de trois unités par mois.

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Les pêcheurs du port d’Al Hoceima, durement affectés par les pertes causées par ces dauphins, ont fait preuve d’une grande résilience face aux répercussions socio-économiques de cette situation sur leur activité. Ils nourrissent désormais l’espoir que ces nouveaux équipements ouvrent la voie à une nouvelle étape porteuse de perspectives pour le secteur.

Dans ce contexte, le président de l’Association des marins pêcheurs du port d’Al Hoceima, Adil Znaki, a qualifié cette étape d’«importante», soulignant qu’elle intervient après plusieurs années d’études et d’expérimentations.

Il a relevé que l’impact de ces dauphins s’est étendu à l’ensemble de l’économie locale liée à la pêche maritime, ajoutant que les professionnels fondent désormais leurs espoirs sur ces solutions innovantes pour surmonter les difficultés auxquelles le secteur est confronté.

Cet optimisme se reflète également dans le nombre croissant de demandes déposées auprès des services concernés pour bénéficier du programme de soutien à l’acquisition de filets tournants renforcés. Plusieurs dizaines d’armateurs ont ainsi soumis leurs dossiers, dans l’espoir que cette technologie permette de limiter les dommages causés par les grands dauphins, tout en assurant la préservation de cette espèce protégée.