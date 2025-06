Aïd Al-Adha: les conseils d’Autoroutes du Maroc

À la veille de l’Aïd Al-Adha, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les automobilistes que le réseau autoroutier connaîtra un trafic important durant cette période. Afin de garantir un voyage sécurisé et confortable, ADM présente une série de recommandations essentielles.

Prévisions de forte affluence

Dans un communiqué, ADM annonce une intensification du trafic jeudi 5 et vendredi 6 juin, entre 15h et 22h, ainsi que le lundi 9 juin, entre 16h et 22h correspondant au retour des voyageurs.

ADM recommande aux usagers de planifier leur trajet à l’avance, consulter l’état du trafic en temps réel via l’application ADM TRAFIC, vérifier et recharger leur solde Jawaz avant de prendre l’autoroute, notamment via la nouvelle application Jawaz ou les boutiques des aires de service.

Précautions de sécurité

ADM recommande aux automobilistes de surveiller les alertes météo et d’adapter la conduite en cas de vent, pluie ou brouillard, faire des pauses toutes les deux heures pour éviter la fatigue, vérifier l’état mécanique du véhicule, notamment les pneus, et de n’emprunter la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas d’extrême nécessité.

ADM mobilisée pour fluidifier le trafic

Face à l’afflux important prévu, ADM active son mode vigilance totale, incluant: le renforcement des équipes chargées de la gestion du trafic et de l’assistance, la maintenance anticipée des équipements et infrastructures, le renforcement de la communication avec les usagers et la coordination étroite avec les acteurs du réseau autoroutier.