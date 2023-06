Aïd Al-Adha: des éleveurs multiplient les fraudes pour engraisser les moutons

Les services vétérinaires de l’ONSSA à Casa-Settat ont découvert plus de 232 tonnes de fientes de volailles destinées à l’alimentation du bétail pour Aïd Al-Adha chez un des éleveurs dans les alentours de Médiouna. C’est ce que révèle le journal Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 23 juin. Ces quantités ont été saisies et détruites. Les services de l’ONSSA ont également saisi 98 têtes d’ovins et retiré leur puces jaunes d’identifications pour que ces bêtes ne soient pas mises en vente.

A en croire le journal, les tentatives de fraudes touchent plusieurs villes. A El Kelaâ des Sraghna, 20 tonnes de fiente de volaille ont été saisies dans des camions de transport et détruites. Idem à Safi où des quantités du même produit ont été saisies chez un éleveur, ce qui a poussé l’Office à saisir les moutons.

Toujours dans le cadre des contrôles renforcés menés par l’Office à l’approche de la fête du sacrifice, ce dernier a procédé au retrait d’autorisation à une unité de production et de commercialisation d’aliments composés pour le bétail pour non-respect des conditions de sécurité sanitaire. L’ONSSA a également procédé à la saisie conservatoire de toute la matière première utilisée dans la production ainsi que les produits finis qui devaient être livrés à des fermes.

Outre les fientes qui sont mélangées aux aliments de bétail, certains fraudeurs usent d’autres moyens pour engraisser les moutons. Citant un éleveur, le journal explique que certains utilisent la levure dans l’alimentation des bêtes, une manière de les rendre plus gros et de les vendre plus cher. Certains n’hésitent pas à injecter des produits chimiques aux moutons. D’autres donnent à leur bétail des pierres de sel à lécher afin qu’ils ingurgitent de grandes quantités d’eau après. Parmi les «astuces», il y a les capsules «derdek», ce produit utilisé par certaines femmes pour grossir, est également utilisé par certains éleveurs.